Южнокорейцы отправили в КНДР воздушные шары с фильмами на флешках
Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары с K-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее – ред. НСН) и популярными фильмами на USB-накопителях в ответ на прилетевшие к ним шары с мусором. Об этом сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что акцию с запуском шаров, наполненных тысячами флешек с музыкой и фильмами, а также пропагандистскими листовками провела сегодня утром группа «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK). На флеш-картах содержатся записи популярных в стране телепередач и музыкальных клипов. Также активисты послали в КНДР 2000 однодолларовых купюр.
Согласно данным, FFNK отправляет подобные воздушные шары с предметами, запрещенными в КНДР, уже много лет.
Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в Южную Корею еще примерно 600 воздушных шаров с бытовым мусором. Как и в прошлый раз, они были наполнены пластиковыми пакетами, окурками и бумагой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru