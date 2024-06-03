Южная Корея приостановит действие военного соглашения с КНДР

Под данным агентства, на заседании в понедельник СНБ вынес на повестку заседания правительства, которое состоится 4 июня, предложение о полной приостановке действия межкорейского военного соглашения. Меры будут сохраняться до «восстановления доверия» между Сеулом и Пхеньяном, пишет Ura.ru.

В ноябре прошлого года Южная Корея в ответ на запуск первого северокорейского военного разведывательного спутника приостановила действие ряда пунктов межкорейского соглашения. Так, Сеул восстановил разведывательную деятельность у военно-демаркационной линии.

