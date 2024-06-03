Южная Корея приостановит действие военного соглашения с КНДР

Совет национальной безопасности Республики Корея решил полностью приостановить действие военного соглашения с КНДР от 2018 года. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на президентскую администрацию Южной Кореи.

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Под данным агентства, на заседании в понедельник СНБ вынес на повестку заседания правительства, которое состоится 4 июня, предложение о полной приостановке действия межкорейского военного соглашения. Меры будут сохраняться до «восстановления доверия» между Сеулом и Пхеньяном, пишет Ura.ru.

В ноябре прошлого года Южная Корея в ответ на запуск первого северокорейского военного разведывательного спутника приостановила действие ряда пунктов межкорейского соглашения. Так, Сеул восстановил разведывательную деятельность у военно-демаркационной линии.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Северная КореяЮжная Корея

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