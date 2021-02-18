Южноафриканский штамм коронавируса признали более заразным, чем «обычный»

Американский эпидемиолог-инфекционист Мария ван Керкхове, возглавляющая техническую группу подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявила, что южноафриканский штамм коронавируса 501.V2 более заразен, чем «обычный».

«Этот штамм является более заразным, так же как и британский», - добавила она, отметив, что заразность южноафриканской мутации не влияет на тяжесть течения болезни.

Эпидемиолог также напомнила, что замедлить распространение инфекции помогут привычные меры предосторожности, например, соблюдение социальной дистанции и ношение маски

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» провели специальное сравнительное исследование и установили, что разработанные в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британской мутации коронавируса.

