Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября

Отмечается, что в текущем году учения будут имитировать различные ядерные угрозы, в частности от ракет и беспилотных средств КНДР. Указывается, что военнослужащие Соединенных Штатов также будут участвовать в учениях для повышения оперативной совместимости.

Так, в ежегодных учениях принимают участие ВМС, армия, ВВС и морская пехота. Они будут длиться до 22 ноября.

Ранее, 12 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующей неделе альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. По итогам встречи глав минобороны блока в Брюсселе он напомнил, что маневры проходят ежегодно в октябре, передает «Радиоточка НСН».

