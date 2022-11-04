Южная Корея подняла в воздух истребители из-за самолетов КНДР

Южная Корея подняла в воздух истребители, зафиксировав «приведение в движение» более 180 военных самолетов КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

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«Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, отреагировала отправкой истребителей-невидимок», — отмечает агентство.

По данным Комитета начальников штабов ВС РК, активность северокорейских самолетов наблюдалась в 11:00 - 15:00 (05:00 - 09:00 мск) в нескольких зонах. Сеул поднял в воздух около 80 истребителей.

В конце октября США и Южная Корея начали совместные военно-воздушные учения, в которых приняли участие около 240 самолетов. На фоне маневров КНДР произвела несколько ракетных пусков, в числе которых, предположительно, запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИстребителиКНДРЮжная Корея
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