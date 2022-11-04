Пентагон допустил конец режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки КНДР против США

Любая ядерная атака со стороны КНДР против США и их союзников приведет к концу режима лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп. Об этом сообщили в Пентагоне.

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Как отметил глава американского военного ведомства, атака против США или партнеров, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия, «является недопустимой и закончится концом режима Кима», пишет RT.

Остин и Ли Чжон Соп договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации по вопросу «растущих ядерных и ракетных угроз» КНДР, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПентагонКим Чен ЫнСШАКНДР
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