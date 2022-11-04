Пентагон допустил конец режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки КНДР против США

Как отметил глава американского военного ведомства, атака против США или партнеров, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия, «является недопустимой и закончится концом режима Кима», пишет RT.

Остин и Ли Чжон Соп договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации по вопросу «растущих ядерных и ракетных угроз» КНДР, отмечает РЕН ТВ.

