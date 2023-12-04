Путин выразил готовность нормализовать отношения с Южной Кореей

Российская Федерация готова возобновить конструктивное взаимодействие с Республикой Корея. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Кремле.

По словам российского лидера, нормализация ситуации в нынешних обстоятельствах зависит от Южной Кореи. При этом Путин констатировал, что двусторонние отношения Москвы и Сеула переживают сейчас «не лучшие времена».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», церемония вручения верительных грамот традиционно проводится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В общей сложности там присутствует 21 вновь прибывший посол.

