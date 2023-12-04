Путин выразил готовность нормализовать отношения с Южной Кореей
Российская Федерация готова возобновить конструктивное взаимодействие с Республикой Корея. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Кремле.
По словам российского лидера, нормализация ситуации в нынешних обстоятельствах зависит от Южной Кореи. При этом Путин констатировал, что двусторонние отношения Москвы и Сеула переживают сейчас «не лучшие времена».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», церемония вручения верительных грамот традиционно проводится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В общей сложности там присутствует 21 вновь прибывший посол.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани в центре для нелегальных мигрантов найден мертвым гражданин США
- Костомарову весной сделают еще одну операцию
- Путин выразил готовность нормализовать отношения с Южной Кореей
- СМИ: Из РФ выдворят водителя Kia, который врезался в Maybach с рэпером Бастой
- «Росатом» готовится построить АЭС малой мощности в Монголии
- Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий ушел на СВО
- Путин заявил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран
- Гурулев заявил, что в новых регионах РФ возродили «Смерш»
- СМИ: В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии
- Последний стратегический бомбардировщик США покинул Британию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru