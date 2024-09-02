Южная Корея начала расследование против Telegram по делу о дипфейках

Предварительное расследование в отношении Telegram инициировано в Республике Корея в связи с дипфейками сексуальной направленности, информирует агентство Yonhap News. Делом занимается Сеульское управление полиции.

Южная Корея намерена сотрудничать со следственными органами Франции и международными институтами в плане установления противоправных действий мессенджера. Расследование в его отношении инициировала также Индия. Его основателя Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже.

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Правоохранители Франции предъявили Дурову ряд обвинений, связанных с функционированием Telegram, включая распространение наркотиков, преступления сексуального характера против детей, отмывание денег. Команда мессенджера назвала абсурдом обвинения в адрес платформы по правонарушениям, которые совершают пользователи.

Дурова выпустили из-под стражи под подписку о невыезде и залог в размере пяти миллионов евро. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшие выходные Павла Дурова заметили на прогулке в столице Франции. Его сопровождала девушка Юлия Вавилова, которая прилетела с ним во Францию.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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