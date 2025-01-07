Узбекская авиакомпания сократила количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq объявила, что в период с 20 января по 6 марта будет сокращено количество рейсов в Москву (аэропорт Домодедово) и Санкт-Петербург (аэропорт Пулково).

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В пресс-службе авиаперевозчика говорится о рейсах в российскую столицу из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, а также из Самарканда и Намангана в Санкт-Петербург.

В сообщении Qanot Sharq уточняется, что сокращение связано с необходимостью проведения планового технического обслуживания лайнеров Airbus A320, на которых выполнялись указанные рейсы.

Ранее израильская авиакомпания El Al объявила о приостановке рейсов в Россию на фоне авиакатастрофы под Актау, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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