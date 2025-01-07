Узбекская авиакомпания сократила количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург

В пресс-службе авиаперевозчика говорится о рейсах в российскую столицу из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, а также из Самарканда и Намангана в Санкт-Петербург.

В сообщении Qanot Sharq уточняется, что сокращение связано с необходимостью проведения планового технического обслуживания лайнеров Airbus A320, на которых выполнялись указанные рейсы.

Ранее израильская авиакомпания El Al объявила о приостановке рейсов в Россию на фоне авиакатастрофы под Актау, сообщает RT.

