Узбекистан зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Узбекистан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», сообщает республиканская спецкомиссия по борьбе с COVID-19.
В сообщении говорится, что разрешение на массовое применение препарат получил после рассмотрения комиссией итогов результатов третьей фазы испытаний, которые были представлены российской стороной.
В спецкомиссии добавили, что в настоящее время принимаются меры по закупке одного миллиона доз «Спутник V».
По данным Минздрава Узбекистана, за последние сутки в стране выявили 35 новых случаев коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии в республике заразились 79 416 человек, выздоровели 77 890 пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru