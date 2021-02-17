Узбекистан зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Узбекистан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», сообщает республиканская спецкомиссия по борьбе с COVID-19.

В сообщении говорится, что разрешение на массовое применение препарат получил после рассмотрения комиссией итогов результатов третьей фазы испытаний, которые были представлены российской стороной.

В спецкомиссии добавили, что в настоящее время принимаются меры по закупке одного миллиона доз «Спутник V».

По данным Минздрава Узбекистана, за последние сутки в стране выявили 35 новых случаев коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии в республике заразились 79 416 человек, выздоровели 77 890 пациентов.

