Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах

По её словам, заседание комитета «завершилось ровно через две минуты» после начала, при этом «оппозиционерам ограничили вход».

Глава юркомитета Анри Оханашвили, в свою очередь, указал, что оппозиционные депутаты «специально не заходили в зал».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае принятия законопроекта об иноагентах наложит на него вето, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».