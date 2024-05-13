Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах
Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах. Как пишет «Российская газета», об этом заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе.
По её словам, заседание комитета «завершилось ровно через две минуты» после начала, при этом «оппозиционерам ограничили вход».
Глава юркомитета Анри Оханашвили, в свою очередь, указал, что оппозиционные депутаты «специально не заходили в зал».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае принятия законопроекта об иноагентах наложит на него вето, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru