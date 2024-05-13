Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах

Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах. Как пишет «Российская газета», об этом заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе.

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По её словам, заседание комитета «завершилось ровно через две минуты» после начала, при этом «оппозиционерам ограничили вход».

Глава юркомитета Анри Оханашвили, в свою очередь, указал, что оппозиционные депутаты «специально не заходили в зал».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае принятия законопроекта об иноагентах наложит на него вето, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ОппозицияИноагентыЗаконопроектГрузия

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