Ураган «Дориан» выбросил на пляж несколько свертков с кокаином
Полиция Флориды обнаружила на побережье Атлантического океана более десятка свертков с кокаином, которые были выброшены на берег ураганом «Дориан». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в одном из пакетов обнаружено около 1 кг кокаина. Как пишет агентство, в штате на черном рынке за килограмм кокаина можно выручить до 30 тысяч долларов.
По информации ТВЦентр таможенная служба начала расследование по факту обнаружения пакетов с наркотиком.
Напомним, ураган «Дориан» с мощностью пятой категории обрушился на восточное побережье США несколько дней назад. 2 сентября стало известно о первых человеческих жертвах.
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