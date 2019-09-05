Ураган «Дориан» выбросил на пляж несколько свертков с кокаином

Полиция Флориды обнаружила на побережье Атлантического океана более десятка свертков с кокаином, которые были выброшены на берег ураганом «Дориан». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в одном из пакетов обнаружено около 1 кг кокаина. Как пишет агентство, в штате на черном рынке за килограмм кокаина можно выручить до 30 тысяч долларов.

По информации ТВЦентр таможенная служба начала расследование по факту обнаружения пакетов с наркотиком.

Напомним, ураган «Дориан» с мощностью пятой категории обрушился на восточное побережье США несколько дней назад. 2 сентября стало известно о первых человеческих жертвах.



