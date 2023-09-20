Уполномоченный по правам человека в Карабахе сообщил о 200 погибших

По его словам, больше 400 человек получили ранения. Военная операция армии Азербайджана в Карабахе проходила с 19 по 20 сентября.

Степанян отметил, что среди мирных жителей количество раненых превысило 40 человек, 13 из них — дети. Среди погибших — 10 мирных жителей, половина из которых — дети.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Нагорном Карабахе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

