Уполномоченный по правам человека в Карабахе сообщил о 200 погибших
Порядка 200 человек погибли в результате военной операции вооруженных сил Азербайджана 19-20 сентября в Нагорном Карабахе, сообщил уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян в соцсети Х (ранее — Twitter).
По его словам, больше 400 человек получили ранения. Военная операция армии Азербайджана в Карабахе проходила с 19 по 20 сентября.
Степанян отметил, что среди мирных жителей количество раненых превысило 40 человек, 13 из них — дети. Среди погибших — 10 мирных жителей, половина из которых — дети.
Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Нагорном Карабахе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru