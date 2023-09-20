Песков: Кремль не видит оснований для этнических чисток в Карабахе
Россия не видит оснований для того, чтобы говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе, заявил в комментарии Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание на заявление Азербайджана, что вооруженные силы республики не наносят удары по гражданским объектам.
«Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены», - сказал он.
Руководство Нагорного Карабаха 20 сентября капитулировало перед Азербайджаном. Российские миротворцы эвакуировали из зоны конфликта 3154 человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru