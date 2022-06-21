Пилот потерпевшего крушение Су-25 в Ростовской области погиб

Постпред России при ООН обвинил западные страны в затягивании кризиса на Украине Военный самолет потерпел крушение в Ростовской области Минздрав поддерживает ускоренный вывод лекарств на рынок Пассажирские поезда между Мелитополем и Крымом запустят с 1 июля 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой в Подмосковье