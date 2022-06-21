Пилот потерпевшего крушение Су-25 в Ростовской области погиб

Пилот потерпевшего крушение самолета Су-25 в Ростовской области погиб. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной падения стала ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Отмечается, что крушение произошло в ходе планового учебно-тренировочного полета.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростовская ОбластьСу-25
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