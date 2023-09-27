Польша проверит эсэсовца Хунки на участие в геноциде поляков

В частности, прокуроры проанализируют имеющиеся у них документы на предмет участия проживающего в Канаде украинского солдата СС в преступлениях против поляков.

Накануне спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с Ярославом Хунки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

