Польша проверит эсэсовца Хунки на участие в геноциде поляков
27 сентября 202308:22
Институт национальной памяти Польши выяснит, принимал ли участие бывший эсэсовец Ярослав Хунки в геноциде поляков во львовской области. Об этом заявил пресс-секретарь института Рафал Лешкевич, его слова приводит РИА Новости.
В частности, прокуроры проанализируют имеющиеся у них документы на предмет участия проживающего в Канаде украинского солдата СС в преступлениях против поляков.
Накануне спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с Ярославом Хунки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru