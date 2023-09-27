Польша проверит эсэсовца Хунки на участие в геноциде поляков

Институт национальной памяти Польши выяснит, принимал ли участие бывший эсэсовец Ярослав Хунки в геноциде поляков во львовской области. Об этом заявил пресс-секретарь института Рафал Лешкевич, его слова приводит РИА Новости.

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В частности, прокуроры проанализируют имеющиеся у них документы на предмет участия проживающего в Канаде украинского солдата СС в преступлениях против поляков.

Накануне спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с Ярославом Хунки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:КанадаНацизмПольша

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