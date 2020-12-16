ЮНИСЕФ предложил помощь недоедающим из-за пандемии британским детям
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) впервые за историю своего существования предложил помощь британским детям, страдающим из-за недоедания во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.
Речь идет о гранте в размере 33,6 тысяч долларов на проект "Школьная еда имеет значение". На эти средства будут куплены 18 тысяч боксов с питательными завтраками для детей из 25 школ района Саутуарк в Лондоне. Руководители подчеркнули, что помощь приходится на период рождественских каникул, когда учащиеся не смогут завтракать бесплатно в школах.
Основатель проекта Стефани Слейтер выразила благодарность ЮНИСЕФу за "своевременное финансирование" и добавила, что первые коробки с завтраками раздавались еще летом, поскольку многие семьи испытывали материальные затруднения уже тогда. Агентство со ссылкой на данные компании YouGov передает, что, согласно опросам, около 2,4 млн детей в Британии не хватает питания.
Правительство Британии и премьер-министр Борис Джонсон подверглись критике за то, что страна не справляется с детским недоеданием. Замглавы Лейбористской партии Анджела Рэйнер сочла ситуацию "позором" и отметила, что "одна из самых богатых стран в мире" не должна обращаться за помощью к гуманитарным благотворительным организациям.
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