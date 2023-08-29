УНИАН: на границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
29 августа 202314:59
На границе Белоруссии и Украины, по предварительным данным, взорвался железнодорожный мост, пишет украинский Telegram-канал УНИАН.
Издание передает, что инцидент произошел в 800 метрах от станции «Словечно» в районе 3.30 ночи 29 августа.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать молния, ударившая рядом с мостом. Именно это могло привести к детонации противотанковых мин ТМ-62.
Ранее стало известно, что комитет государственной безопасности Белоруссии задержал агента польских спецслужб, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru