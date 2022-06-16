ЮНЕСКО: 770 млн людей не умеют читать и писать

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что на сегодняшний день в мире более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей не умеют читать или писать простые фразы. Об этом она сообщила в среду на выступлении по видеосвязи перед участниками VII Международной конференции по образованию взрослых в Марракеше, передает ТАСС.