ЮНЕСКО: 770 млн людей не умеют читать и писать

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что на сегодняшний день в мире более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей не умеют читать или писать простые фразы. Об этом она сообщила в среду на выступлении по видеосвязи перед участниками VII Международной конференции по образованию взрослых в Марракеше, передает ТАСС.

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Согласно данным, приведенным Азуле, две трети от всего количества неграмотных людей на планете - женщины.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЮНЕСКОГрамотность
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