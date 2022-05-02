Россию не допустили к конференции ЮНЕСКО ко Дню свободы печати

«К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была. Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий. Мотивировка отказа о "несоответствии" требованиям конференции и уже сформированном списке докладчиков не выдерживает никакой критики. Предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия», — подчеркнули в МИД.

Министерство считает, что международная организация поддалась влиянию «группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику "отмены" России» и пытающихся зачистить инфополе от «точек зрения, отличных от ультралиберальных установок "коллективного Запада"».

В МИД заключили, что недопуском России к конференции ЮНЕСКО подрывает доверие к мероприятию «как площадке для непредвзятого и профессионального диалога» и превращает его в «локальный "междусобойчик"».

