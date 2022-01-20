Умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица умерла

Отмечается, что певица таким образом собиралась получить справку о перенесенной болезни для возможности поездок за рубеж. Певица была категорически против вакцинации от коронавируса.

Сын Хорки обвинил в смерти матери антипрививочников, которые распространяют недостоверную информацию о вирусе. Певице было 57 лет.

