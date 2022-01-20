Умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица умерла
19 января 202223:57
Чешская певица Гана Хорка, умышленно заразившаяся коронавирусом от родственников, скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.
Отмечается, что певица таким образом собиралась получить справку о перенесенной болезни для возможности поездок за рубеж. Певица была категорически против вакцинации от коронавируса.
Сын Хорки обвинил в смерти матери антипрививочников, которые распространяют недостоверную информацию о вирусе. Певице было 57 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru