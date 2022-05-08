Умерла старейшая итальянка

Пожилая дама отпраздновала день рождения 19 апреля, она ежедневно читала новости в газетах и смотрела телевизор. В последнее время Анджела Тирабоски жаловалась на плохое самочувствие. Женщина скончалась от остановки сердца.

У итальянки четверо детей, старшему 85 лет, младшему – 70, пишет Lenta.ru.

Теперь самой пожилой итальянкой стала 111-летняя Доменика Эрколани. А рекордсменкой в Италии стала Эмма Мерано, дожившая до 117 лет, она скончалась в 2017 году.

