Умерла старейшая итальянка

Долгожительница Италии Анджела Тирабоски умерла в возрасте 112 лет 8 мая, пишет газета Corriere della Sera.

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Пожилая дама отпраздновала день рождения 19 апреля, она ежедневно читала новости в газетах и смотрела телевизор. В последнее время Анджела Тирабоски жаловалась на плохое самочувствие. Женщина скончалась от остановки сердца.

У итальянки четверо детей, старшему 85 лет, младшему – 70, пишет Lenta.ru.

Теперь самой пожилой итальянкой стала 111-летняя Доменика Эрколани. А рекордсменкой в Италии стала Эмма Мерано, дожившая до 117 лет, она скончалась в 2017 году.

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ФОТО: pixabay.com
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