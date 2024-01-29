Умерла муза Федерико Феллини Сандра Мило

Мило считали одной из муз кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини, она считалась одной из самых популярных актрис кино прошлого века.

Артистка успела сняться в восьми картинах Феллини, в том числе «Восемь с половиной» и «Невеста и духи». В общей сложности на ее счету более ста ролей.

Причина смерти не уточняется.

