Умерла муза Федерико Феллини Сандра Мило

Итальянская актриса Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Умер режиссер киноверсии мюзикла «Иисус Христос-суперзвезда» Джуисон

Мило считали одной из муз кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини, она считалась одной из самых популярных актрис кино прошлого века.

Артистка успела сняться в восьми картинах Феллини, в том числе «Восемь с половиной» и «Невеста и духи». В общей сложности на ее счету более ста ролей.

Причина смерти не уточняется.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры