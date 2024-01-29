Умерла муза Федерико Феллини Сандра Мило
29 января 202415:44
Итальянская актриса Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Мило считали одной из муз кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини, она считалась одной из самых популярных актрис кино прошлого века.
Артистка успела сняться в восьми картинах Феллини, в том числе «Восемь с половиной» и «Невеста и духи». В общей сложности на ее счету более ста ролей.
Причина смерти не уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru