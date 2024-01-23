Умер режиссер киноверсии мюзикла «Иисус Христос-суперзвезда» Джуисон
Канадский режиссер и продюсер Норман Джуисон умер в возрасте 97 лет. Об этом пишет Hollywood Reporter.
По данным издания, Джуисон ушел из жизни 20 января.
Режиссер снял более 30 художественных фильмов, в том числе киноверсию мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда», «Афера Томаса Крауна», «Скрипач на крыше». Нормана Джуисона трижды номинировали на премию «Оскар» за лучшую режиссуру за ленты «Душной южной ночью», «Скрипач на крыше», «Власть луны».
В 1999 году кинодеятелю вручили спецпремию имени Ирвинга Тальберга, которую присуждают за вклад в развитие кинопроизводства. Кроме того, режиссер был лауреатом BAFTA, получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и звезды на Голливудской и Канадской аллеях славы.
Ранее в Москве умер актер и режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер киноверсии мюзикла «Иисус Христос-суперзвезда» Джуисон
- В Петербурге умер вокалист Markscheider Kunst Сергей Ефременко
- Роскомнадзор оштрафовал каналы и видеосервисы на 50 млн рублей по закону об ЛГБТ
- Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода
- СМИ: Байден перепутал двух министров сразу после заявления о его хорошем здоровье
- СМИ: ВСУ используют конницу при штурмах
- Сенат США: договоренности по границе и помощи Украине пока нет
- На Украине будут лишить гражданства украинцев, получивших паспорт России
- Жители Алма-Аты ощутили еще одно землетрясение
- Минобороны РФ: танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru