Умер режиссер киноверсии мюзикла «Иисус Христос-суперзвезда» Джуисон

По данным издания, Джуисон ушел из жизни 20 января.

Режиссер снял более 30 художественных фильмов, в том числе киноверсию мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда», «Афера Томаса Крауна», «Скрипач на крыше». Нормана Джуисона трижды номинировали на премию «Оскар» за лучшую режиссуру за ленты «Душной южной ночью», «Скрипач на крыше», «Власть луны».

В 1999 году кинодеятелю вручили спецпремию имени Ирвинга Тальберга, которую присуждают за вклад в развитие кинопроизводства. Кроме того, режиссер был лауреатом BAFTA, получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и звезды на Голливудской и Канадской аллеях славы.

Ранее в Москве умер актер и режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, напоминает телеканал «360».

