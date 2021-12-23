Умерла экс-редактор Vogue

Экс-главный редактор Vogue Грейс Мирабелла умерла в возрасте 91 года. Новость появилась на сайте журнала.

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Причина смерти Мирабеллы не уточняется. «Она была из нового поколения работающих женщин, которые ставили карьеру на первое место», — подчеркнули в редакции.

Также в Vogue отметили, что место и время прощальной церемонии будет известна позже.

Мирабелла пришла в Vogue ещё в 1951 году. Пост главного редактора Мирабелла занимала с 1971 по 1988.

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