«Несправедливый спорт»: Навка поддержала Путина в вопросе о трансгендерах
Спорт перестанет быть честным, если в нем будут участвовать трансгендеры. Такое мнение высказала РИА Новости олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что женский спорт перестанет существовать, если в нем будут принимать участие.
Навка поддержала президента в вопросе гендерной идентичности спорта.
«Это будет несправедливый спорт, если мужчина будет соревноваться с женщинами. Тогда все мужчины будут юбки надевать и говорить, что они женщины», – подчеркнула спортсменка. Навка отметила, что очень не хотела бы увидеть такую ситуацию в фигурном катании.
Ранее Навка заявила, что трансгендерный спорт – это «глупость и бред», и объяснила, что у мужчин и женщин разный гормональный фон и физические возможности.
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