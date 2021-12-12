Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс

«Это сын Энн, Кристофер, и я с болью в сердце сообщаю вам, что сегодня ночью Энн скончалась из-за осложнений, вызванных инсультом», — рассказал он.

Райс было 80 лет.

Энн Райс (урожденная Говард Аллен О'Брайен) писала книги, сценарии и занималась продюсированием. Самую большую известность ей принес роман «Интервью с вампиром». В 1994 режиссер Нил Джордан снял по нему одноименный фильм с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст в главных ролях. Лента получила премии BAFTA в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика, пишет Газета.ru.

