На орбиту запустили 16 спутников группировки связи «Рассвет»
Компания «Бюро 1440» вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
Накануне вечером был осуществлен первый пакетный запуск 16 аппаратов низкоорбитальной группировки связи.
«Спутники были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя Союз 2.1Б и взяты под управление ЦУП БЮРО 1440», - рассказали в компании.
Аппараты начнут движение на целевую орбиту после окончания проверки и запуска бортовых систем.
Спутники разработаны на базе собственной платформы организации. Они интегрируют систему на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы лазерной связи нового поколения, плазменную двигательную установку.
Проект «Рассвет» рассматривают как российский аналог системы связи Starlink, отмечает 360.ru. Спутники будут обеспечивать скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду и связь по всему миру.
