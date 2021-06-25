Из фильма «Интервью с вампиром» сделают сериал
Телеканал AMC начал работу над сериалом «Интервью с вампиром», после того, как компания выкупила права на экранизацию 18 книг Энн Райс из серий «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы. Проект будет состоять из 8 серий, которые выйдут на AMC и AMC+ в 2022 году, сообщает Variety.
Сценаристом тв-шоу выступит Ролин Джонс («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).
Впервые роман «Интервью с вампиром» был экранизирован в 1994 году, тогда главные роли в фильме исполнили Брэд Питт, Том Круз, Кирстен Данст и Антонио Бандерас.
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