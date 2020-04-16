Скончался американский актер Брайан Деннехи

Американский актер Брайан Деннехи скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety.

Как отмечает издание, о смерти актера сообщила его семья. По их словам, он умер от естественных причин, не связанных с коронавирусной инфекцией. Он умер в Нью-Хейвене, штат Коннектикут накануне.

Деннехи наиболее известен российскому зрителю ролью шерифа в фильме "Рэмбо" с Сильвестром Сталоне. Также он сыграл заглавные роли в фильмах "Парк Горького" (1983), "Кокон" (1985), "Презумпция невинности" (1990) и других. Деннехи является обладателем двух премий "Тони" за работу на сцене театра.

