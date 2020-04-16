Скончался американский актер Брайан Деннехи
Американский актер Брайан Деннехи скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety.
Как отмечает издание, о смерти актера сообщила его семья. По их словам, он умер от естественных причин, не связанных с коронавирусной инфекцией. Он умер в Нью-Хейвене, штат Коннектикут накануне.
Деннехи наиболее известен российскому зрителю ролью шерифа в фильме "Рэмбо" с Сильвестром Сталоне. Также он сыграл заглавные роли в фильмах "Парк Горького" (1983), "Кокон" (1985), "Презумпция невинности" (1990) и других. Деннехи является обладателем двух премий "Тони" за работу на сцене театра.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- В РФ разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-2019
- Заболевших ОРВИ москвичей обяжут соблюдать самоизоляцию
- Сильный ветер раздул очаги тления в Чернобыле: Россия в зоне риска
- Первый случай коронавируса выявлен в Республике Алтай
- Путин: Парада Победы 9 мая не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru