Умер Уильям Шекспир, привившийся от коронавируса
Умер Уильям Шекспир, который вторым получил прививку от COVID-19 с начала вакцинации в Великобритании, сообщила газета Daily Mail. Он скончался в возрасте 81 года.
Отмечается, что Шекспир умер от инсульта после долгой болезни, которая не была связана с коронавирусной инфекцией. Мужчина прививался препаратом Pfizer 8 декабря 2020 года в клинике при Университете Ковентри.
Первым человеком в мире, который прошел вакцинацию от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан, пишет портал News.ru. Она также привилась в медицинском центре при Университете Ковентри 8 декабря 2020 года.
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