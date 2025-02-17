Умер создатель рецепта Nutella, химик Франческо Ривелла

Итальянский химик Франческо Ривелла, известный как создатель рецепта Nutella, скончался в возрасте 97 лет в День святого Валентина. О его смерти сообщила семья в социальных сетях.

В память о Ривелле 17 февраля в его родном Пьемонте прошли памятные мероприятия. Химик проработал на фабрике Ferrero более сорока лет и сыграл ключевую роль в развитии бренда, который стал международной сенсацией благодаря инновационным продуктам из шоколада.