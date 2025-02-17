Умер создатель рецепта Nutella, химик Франческо Ривелла
Итальянский химик Франческо Ривелла, известный как создатель рецепта Nutella, скончался в возрасте 97 лет в День святого Валентина. О его смерти сообщила семья в социальных сетях.
В память о Ривелле 17 февраля в его родном Пьемонте прошли памятные мероприятия. Химик проработал на фабрике Ferrero более сорока лет и сыграл ключевую роль в развитии бренда, который стал международной сенсацией благодаря инновационным продуктам из шоколада.
Ривелла присоединился к компании в 1952 году в возрасте 25 лет, когда Ferrero была еще небольшой семейной кондитерской в городе Альба на севере Италии. Он начал свою карьеру с изучения сырья для производства продукции и занимался поиском новых ингредиентов, что помогло бренду расширить ассортимент и вывести на рынок многие из ныне известных продуктов. Позднее он стал директором по фундаментальным исследованиям и оставался в компании до выхода на пенсию в 1993 году.
В настоящее время в группе Ferrero работают более 47 тысяч человек, а ее продукция продается в более чем 170 странах мира. Бренд остается семейным предприятием, которым управляет уже третье поколение семьи Ферреро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru