Умер создатель рецепта Nutella, химик Франческо Ривелла

Итальянский химик Франческо Ривелла, известный как создатель рецепта Nutella, скончался в возрасте 97 лет в День святого Валентина. О его смерти сообщила семья в социальных сетях.

В память о Ривелле 17 февраля в его родном Пьемонте прошли памятные мероприятия. Химик проработал на фабрике Ferrero более сорока лет и сыграл ключевую роль в развитии бренда, который стал международной сенсацией благодаря инновационным продуктам из шоколада.

Умерла звезда «Американской ночи» Нике Арриги

Ривелла присоединился к компании в 1952 году в возрасте 25 лет, когда Ferrero была еще небольшой семейной кондитерской в городе Альба на севере Италии. Он начал свою карьеру с изучения сырья для производства продукции и занимался поиском новых ингредиентов, что помогло бренду расширить ассортимент и вывести на рынок многие из ныне известных продуктов. Позднее он стал директором по фундаментальным исследованиям и оставался в компании до выхода на пенсию в 1993 году.

В настоящее время в группе Ferrero работают более 47 тысяч человек, а ее продукция продается в более чем 170 странах мира. Бренд остается семейным предприятием, которым управляет уже третье поколение семьи Ферреро, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры