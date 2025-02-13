Умерла звезда «Американской ночи» Нике Арриги

Французская актриса, модель и художница Нике Арриги скончалась на 78 году жизни, передает Exclusive Films.

Артистка умерла в Риме 12 февраля.

Арриги прославилась ролями в таких культовых фильмах 1960–1970-х годов, как «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Сочувствие дьяволу» Жан-Люка Годара и «Влюбленные женщины» Кена Рассела.

Последней работой актрисы стал фильм «Ставиский» с Жан-Полем Бельмондо, который получил награду Каннского кинофестиваля.

Будущая актриса родилась в Ницце, начинала карьеру как модель в Париже, а затем училась в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

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ФОТО: РИА Новости
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