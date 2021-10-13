Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов

Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил ею во время катастрофы в 1986 году. Ему было 84 года, сообщила пресс-служба АЭС в Facebook.

Брюханов возглавил Чернобыльскую АЭС в 1970 году. Он возглавлял строительство, а после - эксплуатацию станции. После аварии в 1986 году он был отстранен от руководства, в июле 1988-го суд приговорил его к десяти годам заключения. Однако через пять лет Брюханова досрочно освободили.

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В апреле Служба безопасности Украины обнародовала секретные документы о катастрофе на АЭС в Чернобыле. Среди них и первый доклад Брюханова, в котором он сообщал, что ситуация в городе Припяти и районах рядом нормальная, уровень радиации контролируемый.

Доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов, который руководил ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ранее предупредил НСН, что турпакеты к месту техногенной катастрофы могут представлять опасность.

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ТЕГИ:Чернобыльская АЭС
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