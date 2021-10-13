Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов

Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил ею во время катастрофы в 1986 году. Ему было 84 года, сообщила пресс-служба АЭС в Facebook.

Брюханов возглавил Чернобыльскую АЭС в 1970 году. Он возглавлял строительство, а после - эксплуатацию станции. После аварии в 1986 году он был отстранен от руководства, в июле 1988-го суд приговорил его к десяти годам заключения. Однако через пять лет Брюханова досрочно освободили.