Эксперты: реакции на Чернобыльской АЭС будут продолжаться в течение тысяч лет
Реакции в разрушенном энергоблоке Чернобыльской АЭС будут идти еще тысячи лет, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по ядерной физике.
Па их словам, процесс не будет представлять опасности. Так они прокомментировали материал журнала Science, в котором говорилось о том, что в Чернобыле назревает новая авария из-за роста количества нейтронов, зафиксированного датчиками в одном из помещений бывшей АЭС.
Ранее украинское предприятие «Чернобыльская АЭС» опровергло сообщения о возможном возобновлении ядерной реакции на электростанции.
На ЧАЭС подчеркнули, что после установки арки на бетонный саркофаг, закрывающий разрушенный реактор, некоторые датчики фиксировали «рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2».
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