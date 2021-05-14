Эксперты: реакции на Чернобыльской АЭС будут продолжаться в течение тысяч лет

Реакции в разрушенном энергоблоке Чернобыльской АЭС будут идти еще тысячи лет, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по ядерной физике.

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Па их словам, процесс не будет представлять опасности. Так они прокомментировали материал журнала Science, в котором говорилось о том, что в Чернобыле назревает новая авария из-за роста количества нейтронов, зафиксированного датчиками в одном из помещений бывшей АЭС.

Ранее украинское предприятие «Чернобыльская АЭС» опровергло сообщения о возможном возобновлении ядерной реакции на электростанции.

На ЧАЭС подчеркнули, что после установки арки на бетонный саркофаг, закрывающий разрушенный реактор, некоторые датчики фиксировали «рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2».

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ТЕГИ:РадиацияЧернобыльская АЭС
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