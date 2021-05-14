Эксперты: реакции на Чернобыльской АЭС будут продолжаться в течение тысяч лет

Па их словам, процесс не будет представлять опасности. Так они прокомментировали материал журнала Science, в котором говорилось о том, что в Чернобыле назревает новая авария из-за роста количества нейтронов, зафиксированного датчиками в одном из помещений бывшей АЭС.

Ранее украинское предприятие «Чернобыльская АЭС» опровергло сообщения о возможном возобновлении ядерной реакции на электростанции.

На ЧАЭС подчеркнули, что после установки арки на бетонный саркофаг, закрывающий разрушенный реактор, некоторые датчики фиксировали «рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2».

