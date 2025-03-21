Умер перебежавший в Британию бывший агент КГБ Олег Гордиевский

Бывший сотрудник КГБ Олег Гордиевский, работавший на британскую разведку, скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает, что Гордиевский был самым высокопоставленным офицером советской спецслужбы, когда-либо перешедшим на сторону Великобритании. Он родился 10 октября 1938 года и в 1982 году был направлен в Лондон, где впоследствии возглавил резидентуру КГБ.

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В 1985 год о сотрудничестве Гордиевского с британской разведкой МИ-6 стало известно советским спецслужбам. Информацию передал бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс. После этого Гордиевский был тайно вывезен в Финляндию в багажнике дипломатического автомобиля, а затем через Норвегию перебрался в Великобританию.

В СССР его заочно приговорили к смертной казни за государственную измену. Гордиевского обнаружили мертвым в доме в графстве Суррей, где он находился под охраной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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