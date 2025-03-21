Умер перебежавший в Британию бывший агент КГБ Олег Гордиевский

В 1985 год о сотрудничестве Гордиевского с британской разведкой МИ-6 стало известно советским спецслужбам. Информацию передал бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс. После этого Гордиевский был тайно вывезен в Финляндию в багажнике дипломатического автомобиля, а затем через Норвегию перебрался в Великобританию.

В СССР его заочно приговорили к смертной казни за государственную измену. Гордиевского обнаружили мертвым в доме в графстве Суррей, где он находился под охраной, передает «Радиоточка НСН».

