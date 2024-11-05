Умер крупный спонсор Республиканской партии США Бернард Маркус
Основатель сети магазинов стройматериалов Home Depot Бернард Маркус, который являлся крупным спонсором Республиканской партии США, умер в возрасте 95 лет.
Как пишет Bloomberg отмечает, в избирательной кампании 2024 года он направил на поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа 1,8 млн долларов. В 2016 году бизнесмен и его семья перевели поддерживавшим Трампа комитетам семь млн долларов, а в 2020 году - 10,78 млн долларов.
Бернард Маркус родился в Ньюарке в семье российских иммигрантов еврейского происхождения 12 мая 1929 года. Он окончил Университет Ратгерса со степенью в области фармацевтики, однако вместо медицины решил заняться торговлей. Первый магазин Home Depot Маркус открыл в 1972 году месте с Артуром Бланком.
Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что США ожидает веселый период в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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