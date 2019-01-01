Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров

Украинский журналист Вадим Комаров скончался в ночь на 20 июня, как сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим находился в состоянии комы», — написал он.

Также Томиленко считает, что единственный мотив убийства— профессиональная деятельность Комарова, который «был неудобным для многих местных политиков».

Ранее сообщалось, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «об умышленном нанесении телесных повреждений». Позднее его переквалифицировали в дело по статье «о покушении на убийство».

НСН передавала, что в настоящее время агрессия в отношении журналистов на Украине находится на крайне высоком уровне. Председатель НСЖУ во время международной конференции ОБСЕ рассказал, что 92% заявлений об атаках на журналистов на Украине остаются безнаказанными.

