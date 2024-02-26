Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд

Финансист Джейкоб Ротшильд, возглавлявший лондонскую ветвь семьи Ротшильдов, умер в возрасте 87 лет, сообщает The Independent.

Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

В заявлении семьи говорится, что четвёртый барон Ротшильд «занимал видное место в жизни многих людей».

«Он был превосходным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительных целей, страстным защитником окружающей среды. И, конечно же, любимым другом, отцом и дедушкой», - указали его близкие.

Отмечается, что Джейкоб Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями на небольшой семейной церемонии.

Ранее в возрасте 95 лет умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» венгерский композитор Тамаш Деак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МиллиардерыВеликобританияСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры