Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд

В заявлении семьи говорится, что четвёртый барон Ротшильд «занимал видное место в жизни многих людей».

«Он был превосходным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительных целей, страстным защитником окружающей среды. И, конечно же, любимым другом, отцом и дедушкой», - указали его близкие.

Отмечается, что Джейкоб Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями на небольшой семейной церемонии.

Ранее в возрасте 95 лет умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» венгерский композитор Тамаш Деак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

