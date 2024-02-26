Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд
Финансист Джейкоб Ротшильд, возглавлявший лондонскую ветвь семьи Ротшильдов, умер в возрасте 87 лет, сообщает The Independent.
В заявлении семьи говорится, что четвёртый барон Ротшильд «занимал видное место в жизни многих людей».
«Он был превосходным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительных целей, страстным защитником окружающей среды. И, конечно же, любимым другом, отцом и дедушкой», - указали его близкие.
Отмечается, что Джейкоб Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями на небольшой семейной церемонии.
Ранее в возрасте 95 лет умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» венгерский композитор Тамаш Деак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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