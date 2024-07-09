Польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет

Причина смерти не уточняется. Известно, что в 2012 году Штур победил рак гортани, а в июле 2020 года у него случился инсульт.

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 в Кракове. Его считают одним из самых выдающихся и популярных польских актеров. На его счету множество наград - как культурных, так и государственных.

Российскому зрителю Ежи Штур более всего известен по роли гангстера Джона Поллака из фильма «Дежа вю», а также по фильму «Новые амазонки» («Секс-миссия»). В большом списке его работ также есть роль генерала Иволгина в ленте «Даун хаус», и польского посла в сериале «Глухарь».

Ранее в возрасте 88 лет скончался канадский актёр Дональд Сазерленд, известный по фильмам «Гордость и предубеждение», «Голодные игры», «Ограбление по-итальянски» и другим, сообщает RT.

