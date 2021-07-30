Умер бывший сенатор Левин, который призывал ввести санкции против России
Бывший председатель комитета сената США по вооруженным силам Карл Левин умер в возрасте 87 лет, сообщила школа права Университета Уэйна в штате Мичиган.
Левин проработал сенатором 36 лет, 10 из которых он провел на должности председателя комитета по вооруженным силам. Бывший госслужащий вышел на пенсию в 2015 году.
В 2014 году Левин призывал бывшего тогда президентом Барака Обаму ввести новые санкции в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов российской экономики. Кроме того, он предлагал признать Донецкую народную республику террористической организацией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Российского пловца Рылова заподозрили в допинге
- Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой
- Йоханссон подала в суд на Disney
- Российская спортсменка рассказала об угрозах в соцсетях
- Рылов надел маску с котом на фотосессии с золотой медалью ОИ-2020
- Умер бывший сенатор Левин, который призывал ввести санкции против России
- В России предложили запретить посещать ночные клубы до 21 года
- В России могут запретить Samsung Pay
- Ростуризм заявил о восстановлении внутреннего туризма
- Импорт из России в США резко увеличился на фоне роста цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru