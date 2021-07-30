Умер бывший сенатор Левин, который призывал ввести санкции против России

Бывший председатель комитета сената США по вооруженным силам Карл Левин умер в возрасте 87 лет, сообщила школа права Университета Уэйна в штате Мичиган.

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Левин проработал сенатором 36 лет, 10 из которых он провел на должности председателя комитета по вооруженным силам. Бывший госслужащий вышел на пенсию в 2015 году.

В 2014 году Левин призывал бывшего тогда президентом Барака Обаму ввести новые санкции в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов российской экономики. Кроме того, он предлагал признать Донецкую народную республику террористической организацией.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СенаторыСмертьСША
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