Умер бывший сенатор Левин, который призывал ввести санкции против России

Левин проработал сенатором 36 лет, 10 из которых он провел на должности председателя комитета по вооруженным силам. Бывший госслужащий вышел на пенсию в 2015 году.

В 2014 году Левин призывал бывшего тогда президентом Барака Обаму ввести новые санкции в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов российской экономики. Кроме того, он предлагал признать Донецкую народную республику террористической организацией.

