Умер экс-президент Перу Альберто Фухимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер на 87-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори в соцсети Х.

Политик скончался после продолжительной борьбы с раком, отмечает 360.ru.

«Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа!», — написала дочь экс-президента.

Альберто Фухимори бал президентом Перу в 1990-2000 годах. Позже политик был приговорен к тюремному заключению за злоупотребление властью, коррупцию, преступления против человечности. Суд дал Фухимори 25 лет лишения свободы, В 2017-м лидер Перу Педро Пабло Кучински помиловал экс-президента из-за болезни, и тот вышел на свободу в 2023 году. Фухимори планировал принять участие в следующих президентских выборах в Перу в 2026 году.

