Умер бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки
Бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
В сообщении говорится, что осенью 2024 года врачи обнаружили у него лимфому, однако он отказался от лечения.
Осаму Судзуки возглавил Suzuki в 1978 году. Во время его руководства компания превратилась в концерн, который стал первым среди японских автостроителей, построивших свой завод в Индии.
Как пишет The New York Times, Судзуки руководил Suzuki почти 50 лет, это один из самых продолжительных сроков среди всех крупных мировых автопроизводителей.
Ранее основатель известного испанского бренда модной одежды Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая на 72-м году жизни, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Внучка Людмилы Гурченко выступила против создания цифровой копии актрисы
- Умер бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки
- Суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения
- АТОР: Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
- СМИ: Улицу Плещеева в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
- Любимова: Икона Рублева «Святая Троица» не пострадала от нахождения в храме
- «Азербайджанские авиалинии» назвали причину крушения самолета около Актау
- Более 60% компаний и организаций РФ проведут 28 декабря полный рабочий день
- Путин назначил нового посла РФ в Нигерии
- «Азербайджанские авиалинии» приостановят рейсы в 10 городов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru