Умер бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки

В сообщении говорится, что осенью 2024 года врачи обнаружили у него лимфому, однако он отказался от лечения.

Осаму Судзуки возглавил Suzuki в 1978 году. Во время его руководства компания превратилась в концерн, который стал первым среди японских автостроителей, построивших свой завод в Индии.

Как пишет The New York Times, Судзуки руководил Suzuki почти 50 лет, это один из самых продолжительных сроков среди всех крупных мировых автопроизводителей.

Ранее основатель известного испанского бренда модной одежды Mango​ Исак Андик погиб в результате несчастного случая на 72-м году жизни, сообщает RT.

