В Индии объявили семидневный траур из-за смерти экс-премьера Сингха
Семидневный траур объявили в Индии после смерти бывшего премьер-министра республики Манмохана Сингха. Об этом сообщили в МВД страны.
Сингх скончался накануне, политику было 92 года. Экс-премьера доставили без сознания из дома в отделении неотложной медицинской помощи. По данным врачей, Сингх страдал от ряда заболеваний, характерных для пожилых людей.
«В знак уважения к покойному высокопоставленному лицу по всей Индии с 26.12.2024 по 01.01.2025 включительно будет соблюдаться семидневный государственный траур», — подчеркнули в МВД Индии.
В это время по всей стране приспустят национальные флаги и не будут проводить никаких официальных развлекательных мероприятий.
Кроме того, власти сообщили, что похороны экс-премьера пройдут на государственном уровне. Они запланированы на 28 декабря.
Манмохан Сингх занимал пост премьера Индии в 2004-2014 годах. До этого политик возглавлял Резервный банк страны и министерство финансов.
Ранее умер бывший заместитель премьер-министра Великобритании Джон Прескотт, ему было 86 лет, напоминает Ura.ru.
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