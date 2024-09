Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Музыкант, барабанщик легендарной шведской группы ABBA Роджер Палм умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет Aftonbladet.

Палм ушел из жизни 21 сентября в Стокгольме. Семья музыканта заявила, что причиной его смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

Роджер Палм родился в 1949 году. С четырех лет он играл на аккордеоне, в 12-летнем возрасте начал играть на гитаре, а затем – на барабанах. Палм сотрудничал с коллективами Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters, с 1970-х годов стал ударником ABBA. Вместе с группой музыкант записал ряд хитов, в том числе Mamma Mia, Dancing Queen, Take a Chance on Me.

Ранее в возрасте 70 лет умер музыкант, один из основателей группы The Jackson 5, старший брат певца Майкла Джексона Тито Джексон, напоминает RT.