Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм
Музыкант, барабанщик легендарной шведской группы ABBA Роджер Палм умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет Aftonbladet.
Палм ушел из жизни 21 сентября в Стокгольме. Семья музыканта заявила, что причиной его смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.
Роджер Палм родился в 1949 году. С четырех лет он играл на аккордеоне, в 12-летнем возрасте начал играть на гитаре, а затем – на барабанах. Палм сотрудничал с коллективами Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters, с 1970-х годов стал ударником ABBA. Вместе с группой музыкант записал ряд хитов, в том числе Mamma Mia, Dancing Queen, Take a Chance on Me.
Ранее в возрасте 70 лет умер музыкант, один из основателей группы The Jackson 5, старший брат певца Майкла Джексона Тито Джексон, напоминает RT.
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