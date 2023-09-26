Умер актер из сериала «Секс в большом городе» Дэвид Маккаллум

Шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Variety со ссылкой на его сына Питера.

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Отмечается, что артист умер по естественным причинам в больнице Нью-Йорка.

Наибольшую известность Маккаллуму принесла роль сотрудника КГБ Ильи Курякина в сериале «Агенты А.Н.К.Л.» При этом всего он сыграл более 100 ролей, в том числе в фильмах «Секс в большом городе», «Бэтмен против Робина», а также «Мистер и Миссис Смит», передает «Радиоточка НСН».

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