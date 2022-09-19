В Минобороны обвинили США в наращивании военно-биологического потенциала

Он отметил, что свою деятельность американская сторона осуществляет, прикрываясь статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.

По его словам, США заявляют о мониторинге инфекционной заболеваемости и оказании помощи развивающимся странам, однако в реальности наращивают военно-биологический потенциал в обход обязательств по КБТО.

«Это проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников; сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий; проведении испытаний на людях токсичных препаратов», - пояснил Кириллов.

Ранее Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц, сообщает RT.

