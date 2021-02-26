Украинцы стали жаловаться на последствия прививок от коронавируса

Заместитель главы Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что прививку от коронавируса сделали 1 338 жителей страны, сообщает ТАСС.

По его словам, негативные симптомы после введения вакцины Covishield зафиксированы у семи человек - одного жителя Черниговской области и шести граждан из Черкасской области.

«Поступили первые сообщения о неблагоприятных последствиях вакцинации... они все несерьёзные. Не надо разгонять информационной паники, это предусмотрено инструкцией производителя», - добавил Ляшко.

Препарат Covishield англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета был одобрен на Украине 22 февраля, а уже на следующий день в страну прибыла первая партия - 500 тысяч доз. Стартовала вакцинация с Черкасской области, где первым привитым на Украине стал врач-реаниматолог местной больницы.

