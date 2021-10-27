Украинскому журналисту Гордону запретили въезд в Грузию
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что ему запретили въезд в Грузию.
По его словам, он прилетел в Тбилиси чтобы встретится в тюрьме с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, а затем принять участие в выездном заседании академии Дмитрия Гордона. Журналист отметил, что дальше паспортного контроля пройти не смог.
Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, которым я прилетел», - заявил Гордон.
Журналист добавил, что не знает, по какой причине его не пустили в Грузию, все пояснения грузинская сторона направит в украинское посольство в Тбилиси.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили задержан на территории республики, сообщает RT.
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