Адвокат Саакашвили надеется на освобождение подзащитного
Бека Басилая, адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили считает, что у действующего президент страны Саломе Зурабишвили есть политические инструменты, которые позволяют помиловать подзащитного после митинга, который прошел в поддержку задержанного. Об этом Басилая заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Есть процедуры, с этими процедурами его можно освободить. Например, президент может решить этот вопрос помилованием. Это абсолютно возможно. Она до сих пор (ранее - ред.) заявила, что не готова сделать этого, но это было до первого тура… Но сейчас другая обстановка, сейчас мы видели огромнейший митинг, такие митинги в грузинской истории можно только на пальцах вспоминать. И сейчас уже у президента будет обязательство, будет ответственность», - считает защитник.
Также адвокат рассказал о физическом состоянии Саакашвили. По словам Басилая, подзащитный чувствует себя «очень крепко», но его здоровье «не очень хорошее».
Митинг в поддержку задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили состоялся 14 октября на площади Свободы в Тбилиси. Тысячи сторонников требовали освободить политика.
Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября вернулся в Грузию и был задержан сотрудниками полиции. Ему грозит до трех лет заключения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и до шести лет - по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом нескольких дел, приговоры по которым еще не вынесены.
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